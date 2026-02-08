Erzurum'da Yeni Okçuluk Salonu Açıldı - Son Dakika
Spor

Erzurum'da Yeni Okçuluk Salonu Açıldı

08.02.2026 11:16
Erzurum'da olimpik standartlara uygun yeni okçuluk salonu, milli takım seçmelerine hazırlık için açıldı.

Okçuluk sporcuları, Erzurum'daki teknik altyapı ve modern ekipmanlarla donatılan, olimpik standartlara uygun yeni salonda milli takım seçmelerine hazırlanıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Palandöken 500'lük Buz Salonu'nun yan bölümündeki okçuluk salonu, sporcuların ulusal ve uluslararası müsabakalara olimpik standartlarda hazırlanabilmesi amacıyla hizmete açıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur, AA muhabirine, salonun geçen hafta faaliyete geçtiğini söyledi.

Sporcuların daha sağlıklı ve verimli bir ortamda çalışabilmesi için böyle bir salonun yapıldığını aktaran Çakmur, "Okçularımız, daha önce hijyenik olmayan ve imkanları kısıtlı alanlarda antrenman yapıyordu, şimdi ise daha nezih, teknolojik altyapısı ve ekipmanları olimpiyat seviyesinde olan bir salonda çalışıyorlar." dedi.

Çakmur, salonda altyapı sporcuları ile performans sporcularını ağırlayacaklarını vurgulayarak "Salonlarımızın tamamında bireysel spor branşlarına yönelik alanlarla gençlerimize hizmet veriyoruz. Bu salonlara giriş sayıları neredeyse üç kat arttı. Salonlarımız artık yaşayan spor kompleksleri haline geldi. Erzurum, bir spor şehri ve sadece kış sporlarıyla değil yaz sporlarıyla da adını duyurmak için çalışıyoruz." diye konuştu.

"Salon problemleri yaşıyorduk"

Okçuluk antrenörü Hasan Basri Hancı da Erzurum'da okçuluk sporunun geçmişe dayandığını dile getirdi.

Hancı, "3-4 yıldır ciddi salon problemleri yaşıyorduk antrenmanları yapamaz hale geldik. Çok şükür il müdürümüz el attı ve bize sahip çıktılar, bize bu salonu verdiler." ifadelerini kullandı.

Yeni salonla çalışmalara kaldıkları yerden devam ettiklerini anlatan Hancı, "Şu anda 10 kişilik bir sporcu grubuyla çalışıyoruz. Kısa sürede Erzurum'da okçuluğu yeniden zirveye taşımayı hedefliyoruz. Bu bir süreç ve okçuluk biraz zor bir spor. Dünyanın en zor branşları arasında." diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: AA

