Erzurum'da yoğun sis, yaşamı olumsuz etkiliyor.
Kentte akşam saatlerinde başlayan sis, etkisini artırdı.
Yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin 25 metreye kadar düştüğü kentte, vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
Çevre yolunda da etkili olan yoğun sis nedeniyle sürücüler hızlarını düşürerek kontrollü şekilde ilerlemek zorunda kaldı.
Erzurum'da Yoğun Sis Hayatı Etkiliyor
