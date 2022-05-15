Erzurum dağlarında kar, ovasında bahar renkleri hakim - Son Dakika
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Erzurum dağlarında kar, ovasında bahar renkleri hakim

15.05.2022 15:28
Erzurum dağlarında kar, ovasında bahar renkleri hakim

Dağları beyaz örtüyle kaplı Erzurum'un ovalarına ilkbaharın gelişiyle rengarenk açan çiçekler ve eriyen karın etkisiyle akan sular güzellik katıyor.

Dağları beyaz örtüyle kaplı Erzurum'un ovalarına ilkbaharın gelişiyle rengarenk açan çiçekler ve eriyen karın etkisiyle akan sular güzellik katıyor.

Kış aylarında yüz binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Erzurum'un Palandöken ve Konaklı Kayak Merkezlerinin zirveleri, karlı görüntüleriyle mayıs ayında dikkati çekiyor.

Yılın büyük bölümü beyaz örtüyle kaplanan kentte, havaların ısınmasıyla dağ etekleri ve ovalarda bahar renkleri görülmeye başlandı. Karın erimesiyle yeşilin tonlarının hakim olmaya başladığı Erzurum'un ovalarında açan çiçekler ve akan sular fotoğraf tutkunlarını cezbediyor.

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Erzurum, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Erzurum dağlarında kar, ovasında bahar renkleri hakim - Son Dakika


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