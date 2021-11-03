Rus kilisesi aslına uygun restore ediliyor - Son Dakika

Erzurum'un Oltu ilçesinde bulunan tarihi Rus kilisesinde başlatılan restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Oltu Kaymakamlığı tarafından hazırlanan ve Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından kabul edilen restorasyon projesi çalışmalarının yüzde 60'ı tamamlandı.

Kilise restoratörü Burcu Koca, yaptığı açıklamada, kilisenin turizme kazandırılması için çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Restorasyonda kullanılan taşların, ilçedeki Güzelsu Beden Mahallesi dağlarının orijinal yataklarından çıkarılarak blok halinde getirildiğini ifade eden Koca, şöyle konuştu:

"Taşların ebatlarını küçülterek şantiye alanına blok halinde getiriyoruz. Taş ustamız bunları kare şekline getirip, daha sonra boyutlarla ölçüsünü alıyor. Burada kalıba yerleştirip şekil veriyor. Blok olan taşımızdan eski usul bir havan oluşturduk. Çünkü burada bir taş maden ocağı yok. Kendimiz taş tozu oluşturuyoruz. Bunları hem derzlere hem de cephedeki mataj dediğimiz uygulamayla imitasyon taş uygulaması yapıyoruz."

Kilisenin çatı kaplaması ve kubbeleri hakkında da teknik bilgiler veren Koca, "Yonga dediğimiz sistemde eski taşların tamamına kenetler açıldı. Kenetlerin üzerine tahta çakıldı. Tahtanın üzerine de çatı yalıtım örtüsü çakılacak. Onun üzerine de alüminyum malzemeyle çatı kaplanıp imalatımızı sonlandıracağız. Kule kısımlarında ise arduaz kaplama olarak adlandırdığımız üçgen malzeme var. Batı ve Doğu kule şeklinde iki kulemiz var. Eski fotoğraflarda ne görüyorsak aynı şekilde imalatlarımızı tamamlıyoruz." diye konuştu.

Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal da tarihi eserlerin bilinirliğini artırmayı, iç ve dış turizm açısından insanları daha çok bilgilendirmeyi amaçladıklarını belirterek, " Erzurum Valiliği, İlçemiz Kaymakamlığı ve Oltu Belediyesi tarafından ortaklaşa düzenlenen projeyle KUDAKA tarafından Oltu Kilisesinin Restorasyonu ve Çevre Düzenlemesi Projesi 2018 yılında hayata geçmiştir. Oltu Belediyesi tarafından ihalesi yapılan alanın şu an çalışmaları devam etmektedir. Bu doğrultuda Oltu Kaymakamlığı olarak koordinatörlük görevini yerine getirmekteyiz. Oltu'nun tarihi eserleri inşallah yavaş yavaş gün yüzüne çıkacaktır." ifadelerini kullandı.