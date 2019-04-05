Son Dakika Haberleri: Erzurum'daki Stk Temsilcileri Etso'nun Ev Sahipliğinde Buluştu

Erzurum'daki Stk Temsilcileri Etso'nun Ev Sahipliğinde Buluştu

57 dakika önce

Erzurum'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geldiği ve şehrin meselelerinin görüşüldüğü geleneksel istişare toplantılarının Nisan ayı buluşmasına, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliği yaptı.

Erzurum'daki Stk Temsilcileri Etso'nun Ev Sahipliğinde Buluştu, System.String[]
Erzurum'daki sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya geldiği ve şehrin meselelerinin görüşüldüğü geleneksel istişare toplantılarının Nisan ayı buluşmasına, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) ev sahipliği yaptı.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Tebrizkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltılı toplantıya, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkan Vekili Muharrem Özdemir, Erzurum Ticaret Borsası (ETB) Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Oral, Erzurum Esnaf ve Sanatkarlar Odası (EESOB) Başkan Vekili Fatih Çiftçi, Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği (DAİB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Kamil Polat, Tarım Kredi Kooperatifleri Bölge Yönetim Kurulu Başkanı Rıfat Bezginoğlu, MÜSİAD Erzurum Şube Başkanı Fuat Demir, Erzurum Sivil Toplum Platformu (ESTP) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Güvenli, 1.Organize Sanayi Bölge Müdürü İhsan Ateş, ile Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman katıldı.

Erzurum'un kalkınması, ekonomik anlamda büyüyüp gelişmesi, üretiminin ve buna bağlı olarak ihracatının artması için yapılması gereken çalışmalar hakkında görüş ve önerilerin dile getirildiği toplantıda, STK istişarelerinin daha verimli olması, katılımın ve toplantıda görüşülen konuları takibinin daha sağlıklı bir şekilde yapılması için sekretarya oluşturulmasına karar verildi.

Geleneksel hale gelen STK istişare toplantılarıyla ilgili görüşlerini dile getiren ETSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muharrem Özdemir, toplantıların, birlikte hareket etme ve güç birliği oluşmasına zemin hazırlanması anlamında çok önemli olduğunu vurguladı.

Erzurum'un cazibe kazanması, ekonomik ve sosyal anlamda daha iyi bir konuma ulaşabilmesi için sahip olduğu avantajları iyi değerlendirmesi gerektiğinin altını çizen Özdemir şunları söyledi:

"Tarım ve hayvancılık, turizm, eğitim, sağlık ve ulaşımda çok önemli avantajları bulunan şehrimizin bu alanlarda sahip olduğu potansiyeli belirlemek ve yatırımcıların değerlendirmesine sunmak öncelikli hedefimiz olmalı. Ayrıca, devletimizin sağladığı teşvik ve desteklerden yatırımcılarımızın, firmalarımızın hangi seviyede yararlandığı tespit edilmeli ve söz konusu teşviklerden üst düzeyde fayda sağlanması için ne gibi düzenlemeler yapılması gerektiği belirlenerek, gerekli değişiklikler yapılmalıdır. Düzenlediğimiz bu istişare toplantılarında şehrimizin önceliklerini belirlemek suretiyle yerinde ve hızlı çözümler üretmenin gayreti içerisinde olacağız. İnşallah el birliği ile hem şehrimizin değerlerine ve potansiyeline sahip çıkacağız, hem de yeni değerler kazandırmaya çaba göstereceğiz" - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 02:53 Kaynak: İHA

Erzurum, Yaşam
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