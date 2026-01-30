Erzurum'daki Stratejik Tüneller Açılmayı Bekliyor - Son Dakika
Erzurum'daki Stratejik Tüneller Açılmayı Bekliyor

Erzurum\'daki Stratejik Tüneller Açılmayı Bekliyor
30.01.2026 09:36
Erzurum'u bağlayan dört tünelin açılması için çalışmalar sürüyor, 2027 ve 2028 hedefleri var.

Erzurum'u Karadeniz ve Güneydoğu'ya bağlayan yollar üzerinde bulunan dört tünelin açılması için gün sayılıyor. Hepsi birer stratejik öneme sahip olan tüneller, özellikle uluslararası ve ulusal lojistik sektörü açısından değerli bulunuyor.

İnşaları devam eden, bazılarında yıllardan beridir sıkıntılar yaşanan Kırık Tüneli, Dallı Kavak Tüneli, Kop Tüneli ve Çirişli Tüneli'nin bitirilmesi için ciddi gayretler gösteriliyor.

Kırık Tüneli projesi kapsamında 7 bin 100 m uzunluğunda çift tüp tünel ve 8,7 km bağlantı yolu, 2 adet 88 metre çift köprü ile 1 adet 19 metre tek köprü bulunuyor. 2005 yılında tünelde 361 m kazı-destek ve bin 29 m nihai kaplama beton imalatı ile 17 km uzunluğundaki bağlantı yollarında toprak işleri ve sanat yapıları imalatları yüzde 90 oranında tamamlandı. 2014 yılında başlayan, Erzurum-Rize karayolu üzerinde yapılan Kırık Tüneli projesinin bitiş tarihi olarak 2027 hedefleniyor.

Dallı Kavak projesi 3 bin 105 m uzunluğunda çift tüp tünel ve 27,2 km uzunluğunda bağlantı yolundan oluşuyor. 2012 yılında yapımına başlayan projede 2005 yılında 114 m kazı-destek, bin 790 m nihai kaplama beton imalatı, Tünelde nihai beton elektrik elektromekanik çalışmalara devam ediliyor. Erzurum-Rize karayolu üzerinde yapılan projenin bitiş tarihi olarak bu yıl açıklandı.

Erzurum-Bayburt-Gümüşhane ve Trabzon bağlantılı karayolunda ciddi rahatlatma getirmesi beklenen Kop Tüneli projesi 6 bin 500 m uzunluğunda çift tüp tünel ve 4,7 km uzunluğunda bağlantı yolundan oluşuyor. 2011 yılında yapımına başlayan projede 2005 yılında bin 419 m kazı-destek, 692 m nihai kaplama beton imalatı, ile 4,7 km uzunluğundaki bağlantı yollarında toprak işleri ve sanat yapıları imalatları yüzde 90 oranında tamamlandı. Kop Tüneli projesinin tamamlanması için 2028 yılı hedefleniyor.

Çirişli Tüneli projesi 4 bin 750 m uzunluğunda çift tüp tünel ve 78,6 km uzunluğunda bağlantı yolundan oluşuyor. 2017 yılında yapımına başlayan projede 2005 yılında, 714 m nihai kaplama beton imalatı yapıldı. Erzurum-Bingöl arasındaki ulaşımı rahatlatacak olan Çirişli Tüneli projesinin tamamlanması için 2027 yılı hedefleniyor. - ERZURUM

Kaynak: İHA

Ekonomi, Erzurum, Ulaşım

