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Erzurum'dan Darıca'ya gelen öğrenciler hayvanat bahçesini gezdi

6 saat önce

KOCAELİ'ye, Erzurum'un Tekman ilçesinden gelen 45 öğrenci Darıca'daki hayvanat bahçesini gezdi.

Erzurum'dan Darıca'ya gelen öğrenciler hayvanat bahçesini gezdi, System.String[]

KOCAELİ'ye, Erzurum'un Tekman ilçesinden gelen 45 öğrenci Darıca'daki hayvanat bahçesini gezdi.

Darıca Kaymakamlığı, Darıca Belediyesi ve Tekman Belediyesi'nin ortak organizasyonuyla Tekman'da eğitim gören 45 öğrenci, Darıca'ya geldi. Öğrenciler ilk olarak Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi ve Botanik Parkı'nı gezdi. Hayvanları ilgiyle izleyen öğrenciler, daha sonra Darıca Belediyesi'nin sahildeki sosyal tesislerinde öğlen yemeği yedi. Öğrencilere çeşitli hediyeler verildi. Çocukların gezisinin İstanbul'da devam edeceği öğrenildi.

Tekman Belediye Başkanı Mustafa Ergin, öğrencilerin ufuklarını açmak, dünyaya bakış açılarını geliştirmek istediklerini belirterek, "Bu etkinliğin kültürel ve eğitim anlamında çocuklara çok şey katacağına inanıyoruz. İnşallah bunun devamı da gelecek. Biz bu minik yavrularımızın, minik yüreklerindeki hayallerini daha iyi daha iyi geleceklere taşımak için her türlü katkıyı vereceğiz" dedi.

Darıca Kaymakamı Ömer Karaman ise, "Asıl amacımız, doğuda yaşayan çocukların bu tür organizasyonlarla batıyla olan entegrasyonlarını sağlamak. Bunun çok faydalı olduğunu görüyoruz, çocukların ufuklarını açıldığını görüyoruz" diye konuştu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ise etkinliğin önemine değinerek, "Ülkemizin her köşesinde yaşayan çocuklar bizim evladımız, canımız, ciğerimiz, onlarla birlikte vakit geçirmekten keyif alıyoruz" dedi.


Faruk Yalçın Hayvanat Bahçesi, Erzurum, Tekman, Darıca, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 04:26 Kaynak: DHA
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