Son Dakika Haberleri: Erzurum Düğün Salonunda Asma Tavan Çöktü, 2 Kişi Yaralandı

Erzurum Düğün Salonunda Asma Tavan Çöktü, 2 Kişi Yaralandı

48 dakika önce

Düğün salonunda asma tavan çöktü, 2 kişi yaralandıERZURUM'da bir düğün salonunun asma tavanı çöktü, 2 kişi yaralandı.

Düğün salonunda asma tavan çöktü, 2 kişi yaralandı

ERZURUM'da bir düğün salonunun asma tavanı çöktü, 2 kişi yaralandı.

Olay merkez Palandöken ilçesindeki düğün salonunda meydana geldi. Bugün akşam saatlerinde yapılan bir düğüne katılan davetlilerin salondan ayrılmasının ardından salondaki asma tavan çöktü. Olay esnasında salonda çalışan düğün salonu müdürü Erkan Savaş ile çalışanlardan Ümmet Çimen yaralandı. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 çalışanın sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.03.2019 08:42 Kaynak: DHA

Palandöken, Güncel
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