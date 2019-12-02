Erzurum kar yağışıyla beyaza büründü

Kentte kar yağışı devam ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi'ne ait kar küreme araçları da yolları açma ve tuzlama çalışmalarını yürütüyor.

Kentte gün boyu süren yağmur gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Yaşamı olumsuz etkileyen yağışla birlikte yollar, araçlar ve ağaçlar beyaza büründü.

Erzurum 'da kar yağışı etkili oluyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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