Erzurum Kışa Yeniden Merhaba Dedi

04.02.2026 15:42
Gece başlayan kar yağışıyla Erzurum, 24 cm karla beyaza büründü ve güzel manzaralar oluştu.

Kar yağışı sonrası yeniden beyaza bürünen Erzurum'da güzel kış manzaraları oluştu.

Kentte gece başlayan ve sabaha kadar etkisini sürdüren kar, etrafı yeniden beyaza bürüdü.

Kar kalınlığının 24 santimetreye ulaştığı kentte, tarihi yapılar da karla kaplandı.

Güzel manzaraların oluştuğu şehir merkezi dronla görüntülendi.

Kaynak: AA

