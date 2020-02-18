Erzurum liseli didem'den hala haber yok - Son Dakika

Liseli Didem'den hala haber yok

ERZURUM'un Aşkale ilçesinde ailesiyle tartışıp 10 Şubat günü evden çıkan lise öğrencisi Didem Turan'ı arama çalışmaları, bugün sabahın erken saatlerinde yeniden başladı. Ekipler ilçe merkezi köyler, araziyi ve durdurdukları araçları didik didik arıyor.

Aşkale'nin Meydan Mahallesinde yaşayan Nermin-Yüksel Duman çiftinin 5 çocuğunun en büyüğü olan Aşkale Anadolu Lisesi 3'üncü sınıf öğrencisi Didem Turan, 10 Şubat Pazartesi günü saat 12.30'da annesi ve üvey babası ile tartışıp evden ayrıldı. O günden itibaren her yerde aranan Didem'den bir ize rastlanmadı. Polis ekipleri, genç kızın okul ve mahalle arkadaşları, komşuları, akrabaları, öz babası, dayılarının da aralarında bulunduğu bir çok kişinin ifadesine başvurdu.

Polis ilçe merkezinde, jandarmada kırsalda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kar kalınlığının yer yer 30 santimi bulduğu, hava sıcaklığının ise sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü arama çalışmalarında jandarma, kapısında onlarca köpeğin bağlı olduğu yerlere bile korkmadan girip kontrol ediyor. Didem'i bulmak için tüm metruk binaları tek tek kontrol eden jandarma, büyük kayaların altında oluşan oyuklara bile bakıyor. Arazide yapılan aramaların dışında jandarma, yol kontorlerinde de durdurduğu araçları inceleyip, şoför ve yolculardan genç kızı görmeleri halinde güvenlik güçlerine bilgi vermelerini istedi.

Arama çalışmalarının 9'uncu gününde de bulunmayan Didem Turan için çok üzüldüklerini söyleyen ilçe halk onun için dua ettiklerini söylüyor. Jandarmanın durdurduğu köy minibüsdeki yolculardan Ayşe Kara, "Herkes gibi bizde köyümüzde arama yaptık. Herkes Didem için seferber olmuş durumda. Jandarma ve polisin dışında biz köylülerde onu arıyoruz. Umarım sağ salim bulunur" diye konuştu.