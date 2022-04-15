Erzurum-Tekman yolu 3 bin rakımda karla mücadele - Son Dakika

Erzurum- Tekman yolu 3 bin rakımda karla mücadele

ERZURUM Erzurum-Tekman yolunda Erzurum Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Erzurum Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 3 bin rakımdaki Erzurum-Tekman yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ekiplerin aralıksız çalışmaları sosyal medyadan paylaşıldı. Ekiplerin, Nisan ayında insan boyunu geçen karlı yollarda ki zorlu çalışmaları ise sürüyor.