Erzurum-Tekman yolu 3 bin rakımda karla mücadele - Son Dakika
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Erzurum-Tekman yolu 3 bin rakımda karla mücadele

15.04.2022 13:39

Erzurum-Tekman yolu 3 bin rakımda karla mücadeleTekman yolunda Erzurum Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Erzurum- Tekman yolu 3 bin rakımda karla mücadele

ERZURUM Erzurum-Tekman yolunda Erzurum Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele çalışmaları devam ediyor.

Erzurum Karayolları Bölge Müdürlüğü ekiplerinin 3 bin rakımdaki Erzurum-Tekman yolunda karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından ekiplerin aralıksız çalışmaları sosyal medyadan paylaşıldı. Ekiplerin, Nisan ayında insan boyunu geçen karlı yollarda ki zorlu çalışmaları ise sürüyor.

Erzurum-Tekman yolu 3 bin rakımda karla mücadele
Erzurum-Tekman yolu 3 bin rakımda karla mücadele
Erzurum-Tekman yolu 3 bin rakımda karla mücadele

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Erzurum, Tekman, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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