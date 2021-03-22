Erzurum Yeni Medya Derneği kuruldu - Son Dakika

Erzurum Yeni Medya Derneği kuruldu

22.03.2021 16:44
Erzurum Yeni Medya Derneği kuruldu, System.String[]

Erzurum'da bir grup gazeteci ve medya mensubu, Erzurum Yeni Medya Derneğini kurdu.

Erzurum'da bir grup gazeteci ve medya mensubu, Erzurum Yeni Medya Derneğini kurdu. Kuruluşun resmiyet kazanmasının ardından derneğin Geçici Yönetim Kurulu resmi olmayan ilk toplantısını Geçici Yönetim Kurulu Başkanı Gamze İspirli başkanlığında gerçekleştirdi.

Erzurum Yeni Medya Derneği Başkanı Gamze İspirli, İnternet gazetecisi olmanın, her açıdan donanımlı olmayı gerektirdiğini belirterek, derneğin yeni medya alanında çalışmalar yapacağını ifade etti.

Dijital medyanın giderek önem kazandığını belirten İspirli"Bir internet haber editörü, muhabiri; hem gazete hem televizyon hem dergi hem radyo hem de internet formatında haber yazabilecek, hazırlayabilecek, sunabilecek bir yatkınlığa sahip olmak zorundadır. Mesai mevhumu gözetmeden çalışan, pratik şekilde içerik üreten internet medyası editörleri, muhabirleri, yasal boşluk nedeniyle özlük haklarından mahrum kalmakta, emeklerinin karşılığını alamamaktadır. 1990'lı yılların sonlarına doğru Türkiye'de yaygınlaşmaya başlayan bir internet medyası gerçeği karşımızda duruyor. 2000'li yıllardan itibaren gazetecilik baş döndüren bir hızla dijitalleşti. Akıllı telefonlardan, tabletlerden, bilgisayarlardan tek tuşla her türlü habere ücretsiz erişim imkanına kavuşuldu. Yazılı ve görsel medya, internet yayıncılığına zamanla ayak uydurdu. Gazete ve TV'ler, kendi resmi web sitelerinden bağımsız internet haber partallarıyla rekabete tutuştu. Değişim konusunda en katı kurallara sahip basılı gazeteler bile üretilen haberleri, yazıları online ortamda sunmak zorunda kaldı" dedi.

Gazeteciler arasında birlik beraberlik ve dayanışmayı sağlayacaklarını ve çeşitli konfederasyonlara üye olarak, Anadolu Medyasının sorunlarını ilgili mercilere ileteceklerini belirten İspirli, "Dijital teknolojideki ilerleyişi yakından takip ederek medyayı yeni bir döneme taşıyacağına ve bu dönemin medyayı güçlendireceğine inanmaktayız. Toplum içinde medyanın kalite standartlarının yükseltilmesini teşvik etmek, desteklemek ve yönlendirmek amacıyla kurulan bir sivil toplum kuruluşu olan derneğimizin güzel çalışmalara ve projelere imza atacağına yürekten inanıyorum. Derneğimizin bir başka amacı da Gazeteciliği yeniden sorgulamak, eğitimi sürekli hale getirmek, meslek içi eğitimi yerleştirmek, gençlere yol göstermek, akademik çalışmaları desteklemek, özgür ve çok sesli olmak misyonlarıyla derneğimiz üyeleri için düzenleyeceğimiz eğitimlerle medyaya yeni bir soluk getirmeye çalışacağız. İnternet gazetecilerinin özlük haklarının, Basın Kanunu çerçevesinde görev yapan medya mensuplarının hakları ile eşitlenmesi, online habercilikle uğraşanların sarı basın kartı almaları, haber sitelerinin resmi ilanlardan yararlanabilmeleri, Basın Kanunu'nda internet gazeteciliğine de yer verilmesi hayati önemdedir. İnternet medyası çalışanları vergi ödemekte, haberin yayımlanması konusunda kanun karşısında sorumlu olmakta, gerektiğinde işgücü istihdam etmekte ancak internet medyası konusunda kanun olmadığı için bu alanda çalışanlar gazeteci sayılmamaktadırlar. Bu konudaki hakların elde edilmesi için çalışmalar gerçekleştireceğiz" dedi.

Onursal Başkanlığını Gazeteci Macit Gürbüz'ün yaptığı derneğin kurucuları şu isimlerden oluşuyor: Gamze İspirli, Mahir İnanç, Gülcan Nazlı, Murat Kargın, Kerim Burucu, Ali İhsan Karacan, Kerem Altun, Enver Güler. - ERZURUM

Erzurum Yeni Medya Derneği kuruldu

İnternet, Erzurum, Gazete, Medya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Erzurum Yeni Medya Derneği kuruldu - Son Dakika


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