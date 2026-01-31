Erzurum Yol Ağı ve Projeleri 2025 Raporu

Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, 2025 yılına ilişkin faaliyet raporunu yayımladı. Rapora göre, müdürlüğün sorumluluk alanında Erzurum il genelinde toplam bin 683 kilometre yol ağı bulunuyor. Bu ağın bin 76 kilometresi Devlet Yolu, 607 kilometresi İl Yolundan oluşuyor. Yolların satıh cinsine göre dağılımı ise 604 kilometre Bitümlü Sıcak Karışım (yüzde 36), 941 kilometre Sathi Kaplama (yüzde 56) ve 138 kilometre Diğer Kaplamalar (yüzde 8) şeklinde oluşuyor.

2025 yılı içerisinde yatırım, bakım-onarım ve trafik güvenliği çalışmaları kapsamında toplam 5 milyar 380 milyon 955 bin TL ödenek harcandığı bildirildi. Raporda, 2025 yılında çalışmaları süren 5 adet, 9 tüp tünelin toplam proje uzunluğunun 46,4 kilometre olduğu ifade edildi. Kırık Tüneli'nde 318 metre kazı destek, 1.029 metre nihai beton imalatı yapılırken, toplamda 12.821 metre (%90) kazı destek ve 11.062 metre (%78) nihai beton çalışması tamamlandı. Dallıkavak Tüneli'nde 114 metre kazı destek, 1.800 metre nihai beton imalatı gerçekleştirilerek kazı destek çalışmalarının %100'ü, nihai kaplama betonunun ise %93'ü tamamlandı. Kop Tüneli'nde 1.419 metre kazı destek, 692 metre nihai beton imalatı yapılırken, toplam kazı destek çalışması %80, nihai kaplama betonu ise %57 seviyesine ulaştı. Çirişli Tüneli'nde 678 metre nihai kaplama betonu yapılırken, çalışmaların %48'i tamamlandı. Olur Tüneli'nde ise 117 metre kazı destek çalışmasıyla birlikte toplamda 884 metre (%25) ilerleme sağlandı.

Bölünmüş yol ve üstyapı çalışmaları

Dallıkavak Tüneli ve bağlantı yolları projesi kapsamında 5,5 kilometre bölünmüş yol Bitümlü Sıcak Karışım çalışması tamamlandı. Bitümlü Sıcak Karışım onarım çalışmaları kapsamında; Oltu Çevre Yolu ve bağlantı yollarında 5 kilometre, Aşkale-Maden yolunda 4,6 kilometre, Aşkale-Aziziye-Nenehatun Köprülü Kavşağı arasında 4,4 kilometre olmak üzere toplam 14 kilometre yol onarıldı. Sathi kaplama üzeri Bitümlü Sıcak Karışım çalışmaları kapsamında ise; Oltu Çevre Yolu ve bağlantı yollarında 4 kilometre, Çirişli Tüneli ve bağlantı yollarında 1,7 kilometre, Tortum-Uzundere yolunda 4 kilometre olmak üzere toplam 9,7 kilometre çalışma gerçekleştirildi.

Köprü ve tarihi yapılar

Erzurum Kuzey Çevre Yolu'nun demiryolu geçişinde yer alan 32 metre uzunluğundaki çift köprü 2025 yılında tamamlandı. Ayrıca 118 metre uzunluğundaki Horasan Tarihi Betonarme Kemer Köprüsü'nün restorasyonu da bitirildi. Yıl boyunca 98 bin 600 ton yama malzemesi kullanılarak bakım-onarım çalışmaları yapıldı, 147 kilometre sathi kaplama gerçekleştirildi. Karla mücadele çalışmaları kapsamında 270 personel ve 152 araç görev alırken, 32 bin ton tuz agregası ve 15 bin 200 ton tuz kullanıldı. Ayrıca 12 köprüde bakım-onarım, Uzundere ve Çat şehir geçişlerinde ise kuru peyzaj çalışmaları tamamlandı. Trafik güvenliği kapsamında; Köprüköy-Hınıs Ayrımı Kavşağı'nda yaya üstgeçidi, Oltu-Göle Yolu Akşar Şehir Geçişi ile Erzurum Kuzey Çevre Yolu Karaz-Ilıca Kavşağı'nda 2 adet hemzemin kavşak sinyalizasyonu, 3.450 metrekare düşey işaretleme, 890.500 metrekare yatay işaretleme, 43.240 metre otokorkuluk imalatı yapıldı. Aşkale ve Aziziye denetim istasyonlarında ise 690.000 araç denetlendi.

2025 yılında tamamlanan projeler

2025 yılı içerisinde; Uzundere Şehir Geçişi, Çat Şehir Geçişi, Oltu Organize Sanayi Kavşağı, Horasan Tarihi Betonarme Kemer Köprüsü Restorasyonu, Olur-Ardanuç Heyelan Islahı, Yusufeli-Olur Yolu Heyelan Islahı ve Ayvalı Köy Geçişi ile Erzurum Kuzey Çevre Yolu Demiryolu Üstgeçit Köprüsü projeleri tamamlanarak hizmete alındı. Karayolları 12. Bölge Müdürlüğü, 2026 yılında da ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve trafik güvenliğinin artırılmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini ifade edildi. - ERZURUM