Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum

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Türkiye yi yabancı futbocu çöplüğü yaptılar yazıktır okadar deyerlerimiz var neden ülkemizin parası çar çur ediliyor yabancı futbolcu sınırı olması lazım hadi 5 tane bir takım çıkıyor 11 futbocu yabancı futbolcu burası türkiye ligi çok yazık