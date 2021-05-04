Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum
04.05.2021 15:34
Erzurumspor'da Ricardo Gomes krizi sürüyor. Fenerbahçe-Erzurumspor maçında, oyuna girmemek de ısrar eden futbolcu, Yılmaz Vural için, ''Oyuna girmeden önce beni sevdiğini söyledi ama buna gerek yoktu. 4 aydır maaş alamıyorum, FIFA'ya şikayet etmedim'' dedi.
Fenerbahçe karşılaşmasında oyuna girmek için ikna edilemeyen Ricardo Gomes sessizliğini bozdu. Yılmaz Vural'ın açıklamalarını kabul etmeyen Gomes, mağdur olduğunu ifade etti.
İşte Gomes'in hesabından yaptığı açıklama:
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