Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum - Son Dakika

Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum

04.05.2021 15:34
Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum, System.String[]

Erzurumspor'da Ricardo Gomes krizi sürüyor. Fenerbahçe-Erzurumspor maçında, oyuna girmemek de ısrar eden futbolcu, Yılmaz Vural için, ''Oyuna girmeden önce beni sevdiğini söyledi ama buna gerek yoktu. 4 aydır maaş alamıyorum, FIFA'ya şikayet etmedim'' dedi.

Fenerbahçe karşılaşmasında oyuna girmek için ikna edilemeyen Ricardo Gomes sessizliğini bozdu. Yılmaz Vural'ın açıklamalarını kabul etmeyen Gomes, mağdur olduğunu ifade etti.

İşte Gomes'in hesabından yaptığı açıklama:

Yılmaz Vural'ın oyuna alamadığı Gomes konuştu: 4 aydır maaş alamıyorum, yapılan açıklamalar gerçek değil
Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum

Yılmaz Vural, Fenerbahçe, Gomes, Spor, Son Dakika

Kaynak: SonDakika.com

Son Dakika Spor Erzurumspor'da oyuna girmek istemeyen Gomes'dan 'Maaş tepkisi': 4 aydır maaş almıyorum - Son Dakika Spor


YORUMLAR (6)
  • Ates: Acun para topladı ne oldu kulüp başkanlarına ve yöneticilerinin mi gitti para.acun 2 kez darbe yiyorsun bir seyma 2 erzurum spor Cevap Yaz 5 0 Yayından Kaldır
  • otzi: ulan parayı alınca sanki super oynuyor da beyefendi..kaç aydır gol atamamışsın ALDIĞINIZ PARANIN HAKKINI VERİN KARDEŞİM.. Cevap Yaz 14 0 Yayından Kaldır
  • Bjk: Türkiye yi yabancı futbocu çöplüğü yaptılar yazıktır okadar deyerlerimiz var neden ülkemizin parası çar çur ediliyor yabancı futbolcu sınırı olması lazım hadi 5 tane bir takım çıkıyor 11 futbocu yabancı futbolcu burası türkiye ligi çok yazık Cevap Yaz 17 1 Yayından Kaldır
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