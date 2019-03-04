Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le Yollar Ayrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığı duyuruldu.



Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Mehmet Özdilek ile sezon sonuna kadar olan sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bildirdi.



Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:



"Teknik direktörümüz Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

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