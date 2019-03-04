Son Dakika Haberleri: Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le Yollar Ayrıldı

Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le Yollar Ayrıldı

24 dakika önce

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Erzurumspor'da Teknik Direktör Mehmet Özdilek'le Yollar Ayrıldı, System.String[]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Büyükşehir Belediye Erzurumspor'da teknik direktör Mehmet Özdilek ile yolların ayrıldığı duyuruldu.

Kulübün resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, teknik direktör Mehmet Özdilek ile sezon sonuna kadar olan sözleşmenin, karşılıklı anlaşılarak feshedildiği bildirdi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Teknik direktörümüz Mehmet Özdilek ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Görev yaptığı süre boyunca takımımıza katkılarından dolayı kendisine ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sayın Özdilek ve ekibine sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 05:33 Kaynak: AA

Erzurumspor Kulübü, Mehmet Özdilek, Spor
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