Erzurumspor'dan 2-1 Galibiyet

24.01.2026 22:40
Teknik direktör Özbalta, Pendikspor maçını değerlendirerek oyuncuların disiplinini vurguladı.

Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Pendikspor maçının iyi bir mücadeleye sahne olduğunu ve futbolcuların oyun disiplininden kopmadıklarını söyleyerek, "Bu durum oyuncuların inançlarıyla alakalı. Bu işin aktörleri 2. yarı tekrar kendimize çekidüzen verip, iyi oyun gösterdik" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında Erzurumspor FK, deplasmanda Pendikspor'u 2-1 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Erzurumspor FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Pendikspor 3 haftadır galibiyet alamıyordu. Bu müsabaka onlar için çok önemliydi. Konsantrasyon yönünden güçlü bir maç geçeceğini biz biliyorduk. Tam da öyle oldu. Oyun anlamında belki iki takım da ekstra iyi şeyler yapamadı ama ilk yarı özelinde 30-32. dakikalara kadar tam istediğimiz oyunu oynayamadık. Geçen haftaki müsabakadan sonra biraz daha enerji boşalması oldu. Bunun da bilincinde hafta boyunca oyuncularla bunu paylaştık. Pendikspor takımı ilk 30 dakikalık bölümde daha istekliydi. Pozisyon anlamında biraz kısırdı ama mücadele olarak çok daha istekli başladılar. Bunu bekliyorduk. Yediğimiz golden sonra daha iyi bir oyun çıkarttık. Devreye girerken bulduğumuz gol 2. yarıya çok daha umutları tazelememize sebep oldu. 2. yarı da güzel bir karşılaşma oldu. Geçişlerde bize tehlike oluşturabileceğini gördük. Orada formasyon değişikliğine gittik. Bunun neticesinde midir yoksa oyun içerisinde oyuncuların oyun disiplinine sadakatleri midir neticesinde galibiyet golünü bulduk. Bu oyuncuların inançlarıyla alakalı bir durum. Bu işin aktörleri 2. yarı tekrar kendimize çekidüzen verip, iyi oyun gösterdik. Onlardan ricam haftaya çok daha motive olarak Sarıyer maçına çıkmaları. Sarıyer, 4 haftada 10 puan almış bir takım. Oynanmamış bir Çorum müsabakaları var. Devre arasında yaptığı takviyeler iyi takım halinde geldiler. Taraftarlardan ricam; bu maç onlara armağan olsun, şehre armağan olsun. Çok sağlam bir maça çıkacağız. Taraftarlarla bir bütün olup, geçen haftaki maç gibi stadı doldurmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

