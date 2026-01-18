Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Erdem Mertoğlu, Ramazan Ufuk Avdaş, Mehmet Şengül
Erzurumspor FK: Orbanic, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Gerxhaliu, Yakup Kırtay, Baiye, Benhur Keser (Dk. 73 Sylla), Crociata (Dk. 84 Adem Eren Kabak), Sefa Akgün (Dk. 65 Rodriguez), Mustafa Fettahoğlu (Dk. 73 Cengizhan Bayrak), Eren Tozlu (Dk. 85 Hüsamettin Yener)
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Kahraman Demirtaş, Hasan Ali Kaldırım, Poko (Dk. 85 Tarkan Serbest), Traore, Moreno, Dia Sabia (Dk. 85 Celal Hanalp), Afena-Gyan (Dk. 73 Fernando), Hasani
Goller: Dk. 63 Eren Tozlu, Dk. 90+5 Baiye (Erzurumspor FK)
Kırmızı kartlar: Dk. 79 Kahraman Demirtaş, Dk. 90+1 Murat Uçar (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 65 Eren Tozlu, Dk. 90+6 Sylla (Erzurumspor FK)
Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Erzurumspor FK, konuk ettiği Amed Sportif Faaliyetler'i 2-0 yendi.
Son Dakika › Spor › Erzurumspor FK, Amed'i 2-0 Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?