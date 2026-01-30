1'inci Lig'in iddialı takımlarından Erzurumspor FK, devre arası transfer döneminde ilk imzayı Amedspor'dan ayrılan Fernando Andrade Dos Santos'a attırdı. Kulüp tesislerinde Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal, Santos ile 1,5 yıllık mukaveleyi imzaladı. Erzurumspor FK, bu transferi "
Erzurumspor tesislerimizde, Kulüp Başkanımız Ahmet Dal'ın katılımıyla futbolcumuz Fernando Andrade Dos Santos ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladık. Camiamıza hayırlı olsun" mesajıyla paylaştı.
Son Dakika › Spor › Erzurumspor FK, Fernando Andrade Dos Santos ile Anlaştı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?