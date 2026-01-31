Erzurumspor FK, Sarıyer'i 4-0 Yendi - Son Dakika
Erzurumspor FK, Sarıyer'i 4-0 Yendi

31.01.2026 15:53
Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor FK, Sarıyer'i 4-0 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Trendyol 1. Lig'in 23. haftasında Erzurumspor FK sahasında karşılaştığı Sarıyer'i 4-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

1. dakikada ev sahibi takımın orta alandan geliştirdiği atakta topla buluşan Benhur ceza alanına doğru hareketlenen Eren Tozlu'yu gördü. Ceza sahası çaprazında topla buluşan Eren, meşin yuvarlağı yakın direğin dibinden ağlara gönderdi. 1-0

45. dakikada Cebrail'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Kulasin'in sert şutunda kaleci Orbaniç, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

58. dakikada sol kanattan Orhan Ovacıklı'nın taşıdığı topla buluşan Benhur ceza sahası içerisinde uygun durumda olan Eren Tozlu'yu gördü. Eren'in topu düzeltip köşeye vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü.

65. dakikada sol kanattan gelişen atakta Benhur'un ceza sahası içine gönderdiği topla buluşan Sefa Akgün'ün sert ve düzgün bir vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-0

71. dakikada ceza sahası sol çizgisi yakınlarında kazanılan serbest vuruşu kullanan Sefa'nın ortasında arka direkte Yakup Kırtay kafayla topu içeriye çevirdi. Altı pas önünde Baiye, vole vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 3-0

90+4. dakikada Murat Cem Akpınar, ceza sahası içinde önüne düşen topu düzgün vuruşla filelere gönderdi. 4-0

Hakemler: Berkay Erdemir, Mehmet Dura, Oğuzhan Kocaçoban

Erzurumspor FK: Orbanic, Yakup Kırtay, Giorbelidze, Mustafa Yumlu (Gerxhaliu dk. 83), Orhan Ovacıklı, Baiye (Ali Ülgen dk. 80), Sefa Akgün, Crociata (Murat Cem Akpınar dk. 74), Benhur Keser (Adem Eren Kabak dk. 80), Eren Tozlu, Rodrguez (Hüsamettin Yener dk. 74)

Yedekler: Erkan Anapa, Salih Sarıkaya, Cengizhan Bayrak, Ömer Arda Kara, Mert Önal

Teknik Direktör: Serkan Özbalta

Sarıyer: Furkan Akyüz, Fatih Kurucuk, Metehan Mert, Ömer Bayram (Eşref Korkmazoğlu dk. 88), Cebrail Karayel, Kulasin (Dembele dk. 81), Hasan Emre Yeşilyurt (Traore dk. 72), Silva, Regattin (Oğuzhan Yılmaz dk. 88), Camara, Eze (Batuhan Kör dk. 81)

Yedekler: Fethi Özer, Eşref Korkmazoğlu, Berkay Aydoğmuş, Oğuzhan Yılmaz, Mert Furkan Bayram, Ozan Sol,

Teknik Sorumlu: Ümit İnal

Goller: Eren Tozlu (dk. 1), Sefa Akgün (dk. 65), Baiye (dk. 71), Murat Cem Akpınar'ın (dk. 90+4) (Erzurumspor FK)

Sarı kart: Hasan Emre Yeşilyurt (Sarıyer) - ERZURUM

Kaynak: İHA

