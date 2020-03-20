ESADEM'den canlı psikolojik destek hattı - Son Dakika

Eyüpsultan Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Eyüpsultan Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (ESADEM) Covid-19 virüs salgını nedeniyle, hizmetlerine psikolojik canlı destek yaparak devam edecek.



Eyüpsultan Belediyesi korona virüse karşı bir dizi tedbir almakla birlikte, vatandaşların mağduriyetini gidermek veya en aza indirme konusunda önemli projelere imza atmaya devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Eyüpsultan Aile Danışmanlık ve Eğitim Merkezi (ESADEM) Covid-19 virüs salgını nedeniyle, hizmetlerine psikolojik canlı destek yaparak devam edecek. Canlı destek hizmeti kapsamında Eyüpsultan Belediyesi'nin uzman klinik psikologları vatandaşlara hafta içi her gün 09.00-17.00 saatleri arasında Covid-19 virüsü ile ilgili psikolojik destek sağlayarak onları bu noktada bilgilendirecek ve konuyla ilgili gelen soruları cevaplandıracak.



"Psikiyatrik sorunlarda artış görülebilir"



"Virüsün yayılabilme hızının yüksek olması ve virüse yakalanan insanların yaşadığı ciddi sorunlardan dolayı halk içerisinde bir panik ve kaygı durumu yaşanıyor" diyen Uzm. Klinik Psikolog Dolunay Hatipoğlu Yanık şu ifadelere yer verdi: "Halk içerisinde bir panik ve kaygı durumu var. Bu panik hali vatandaşları yıpratmakta ve yalan yanlış yöntemlere başvurmalarına sebebiyet vermekte. ESADEM psikologları olarak bizler vatandaşın yaşadığı bu zorlu süreci bir nebze de olsa atlatabilmelerini sağlamak ve doğru bilinçlendirme yapabilmek için psikolojik canlı destek hizmeti vereceğiz."



Vatandaşa verilecek olan psikolojik destek süreciyle ilgili ESADEM psikologlarından Uzm. Klinik Psikolog Ayşenur Işıldar ise şöyle konuştu: "Covid 19 virüsü nedeniyle kişilerde panik bozukluk, kaygı bozuklukları, objesif-kompulsif bozukluklar ve depresyon gibi psikiyatrik sorunların belirtilerinde artış görülebilmektedir. Ayrıca bu problemleri yaşamayan bireylerde, bu tür rahatsızlıklar tetiklenebilir. Covid-19 virüsü nedeniyle kaygı ve korku duyan vatandaşlar ESADEM Psikologlarından, canlı destek alabilir." - İSTANBUL