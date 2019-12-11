Esaslı Kadınlar 41 Burda'da - Son Dakika

Esas Gayrimenkul ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde 41 Burda AVM'de düzenlenecek 'Esaslı Kadınlar Burda' söyleşisi, kadın girişimcilere ilham verecek.



Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilen 41 Burda AVM, 13 Aralık Cuma günü 13.30 – 16.00 saatleri arasında Esas Gayrimenkul ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu işbirliğinde düzenlenecek 'Esaslı Kadınlar' söyleşinde ziyaretçilerini ağırlayacak. Açılışı TOBB Genç Girişimciler Kurul Danışmanı Berrak Kutsoy tarafından yapılacak söyleşide, gazeteci yazar Elif Ergu 'Neden Kadın Girişimciliği?' başlığı ile kadın elinin ekonomideki önemini aktaracak, aynı zamanı zamanda söyleşinin moderatörlüğünü yapacak.



SBS Bilimsel Bio Çözümler Kurucusu Aslı Elif Tanuğur Samancı, Karaoğlu Peyzaj yöneticilerinden Nesrin Karaoğlu Otuzoğlu, Kocaeli Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Dilek Çınar ve Nacsoft Yazılım Şirketi Kurucusu Nurcan Babalık, söyleşide kadınları cesaretlendirmek ve kendi işletmelerini kurarak hem aile ekonomilerine hem de ülke ekonomilerine katkıda bulunmalarını sağlamak amacıyla hikayelerini ve girişimcilik modellerini paylaşacak. E-ticaret yolculuğunun Ticimax, Ödeal ve Foriba tarafından aktarılacağı etkinlikle ilgili detaylı bilgiye 41 Burda AVM danışma noktasından ya da AVM'nin internet sitesinden ulaşılabilecek. - KOCAELİ