Esat Yontunç'a Yurt Dışı Yasağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından ünlü isimlere yönelik yürütülen 'uyuşturucu' soruşturması sürüyor. Soruşturma çerçevesinde Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç hakkında yakalama kararı çıkarılmış, İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınmıştı. Yontunç, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Adliyede savcılığa ifade veren Yontunç, daha sonra çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe 'bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya aracılık etmek veya yer temin etmek' suçundan' yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması şartıyla serbest bırakıldı. - İSTANBUL