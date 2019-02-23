Escobar'ın Uzun Süre İkamet Ettiği 'Monaco Apartmanı' Böyle Yıkıldı
32 dakika önce
- Kolombiya'nın kuzeybatı kesimindeki Medellín kentinde bulunan ve 1993'te öldürülen ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın uzun zaman ikamet ettiği 6 katlı bina kontrollü bir şekilde yapılan patlamalar ile tamamen yıkıldı.
- Kolombiya
'nın kuzeybatı kesimindeki Medellín kentinde bulunan ve 1993'te öldürülen ünlü uyuşturucu baronu Pablo Escobar'ın uzun zaman ikamet ettiği 6 katlı bina kontrollü bir şekilde yapılan patlamalar ile tamamen yıkıldı.
Şehrin Belediye Başkanı Federico Gutierrez, Monaco apartmanında Escobar'ın 1980'lerde yaşadığını söyledi. Yıkımdan sorumlu mühendis Rogelio Gomez, yerel saatle 11: 53'te gerçekleştirilen yıkımda 180 patlayıcı kullanıldığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 12:24 Kaynak: DHA
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