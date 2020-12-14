Esed'in oligark kuzeni Mahluf, savaş tüccarlarının ekonomiye el koyduğunu ileri sürdü - Son Dakika

Esed'in oligark kuzeni Mahluf, savaş tüccarlarının ekonomiye el koyduğunu ileri sürdü

14.12.2020 16:03
Esed'in oligark kuzeni Mahluf, savaş tüccarlarının ekonomiye el koyduğunu ileri sürdü, System.String[]

Suriye'deki rejimin başındaki Beşşar Esed'in ülkenin en zenginleri arasında yer alan kuzeni Rami Mahluf, "savaş tüccarlarının" ülke ekonomisini ele geçirdiğini savunarak, "Beni yıkmadan evimden çıkaramazsınız" ifadesiyle meydan okudu.

Suriye'deki rejimin başındaki Beşşar Esed'in ülkenin en zenginleri arasında yer alan kuzeni Rami Mahluf, "savaş tüccarlarının" ülke ekonomisini ele geçirdiğini savunarak, "Beni yıkmadan evimden çıkaramazsınız" ifadesiyle meydan okudu.

Sosyal medya hesabından mayıstan bu yana yaptığı paylaşımlarda rejim yargısını ve güvenlik bürokrasisini eleştiren Mahluf, Esed rejimini hedef alan yeni bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında, Suriye'deki iç savaşın başından bu yana ülke ekonomisinin zarar görmemesi için büyük fedakarlıklarda bulunduğunu iddia eden Mahluf, "savaş tüccarları" olarak tanımladığı bir grubu ülke ekonomisine "el koymaya" çalışmakla suçladı.

Söz konusu savaş tüccarlarını "bozguncular" olarak tanımlayan Mahluf, bu kişilerin güvenlik bürokrasisini arkalarına alarak ülkedeki iş adamlarını tasfiye ettiğini öne sürdü.

Savaş tüccarlarıyla iş birliği yapmadığı için devletin tüm imkanlarıyla kendisine savaş açıldığını belirten Mahluf, bu şekilde tüm mal varlıklarının çalındığını, şirket çalışanlarının da alıkonulduğunu kaydetti.

Haksızlığa uğradığını savunan Rami Mahluf, kendisine yapılan işlemleri "hukuksuz" olarak tanımlayarak, ülkedeki yargı sisteminin de kendisine açılan bu savaşa alet olduğunu ifade etti.

Mahluf, ülkedeki bu hukuk dışı uygulamaların sonucunda birçok şirketin toplu iflas ettiğini, binlerce şirketin çalışamaz duruma geldiğini, ülke ekonomisinin temel ihtiyaçlarından yoksun bırakıldığını aktardı.

Rami Mahluf'tan "Suriye tüm Suriyelilerindir" sloganıyla reform çağrısı

Ülkesinin içinde bulunduğu durumdan ancak reformlarla kurtulabileceğini belirten Mahluf, "Bu durumu düzeltmenin ve çöküşü durdurmanın tek yolu, savaş tüccarlarının izlediği yöntemleri durdurmak, kolektif çalışmaya geri dönmek, savaş zenginlerinden ve onları destekleyenlerden hesap sormak, güvenlik teşkilatlarının halkın gündelik yaşamına karışmasını engellemek ve (söz konusu teşkilatların) görevlerini terörle, yasa dışı tüccarlarla ve bozguncularla mücadeleyle sınırlamaktır." ifadesini kullandı.

Reform çağrısında, ülke dışına çıkmak zorunda kalan Suriyelilerin güvenli şekilde geri dönmelerinin sağlanması gerektiğinin altını çizen Mahluf, ülke dışına çıkanların haksız yere el konulan malvarlıklarının da iade edilmesi gerektiğini belirtti.

"Suriye tüm Suriyelilerindir" sloganını kullanan Mahluf, bu çağrının tek çıkış yolu olduğunu vurguladı.

Mahluf rejime meydan okudu: "Beni yıkmadan evimden çıkaramazsınız"

Haksızlığa uğramaya devam ettiğini savunan Rami Mahluf, "Haklı olduğumuzu biliyorum ve daha önce söylediklerimi tekrarlıyorum, doğru yolda ilerlemeye devam edeceğim ve asla geri adım atmayacağım. Evimdeyim. Beni yıkmadan evimden çıkaramazsınız" ifadesini kullandı.

Mahluf paylaşımında, yazısının sonunda kuzeni Beşşar Esed'e seslenerek "Yöneticinin görevi, vatandaşının hakkını gözetmektir." ifadesine yer verdi.

Mahluf, mayıs ayı sonunda kendisinin ve ailesinin mal varlıklarına el konulduğunu, rejimin kararıyla 5 yıl boyunca ihalelerden men edildiğini açıklamıştı.

Suriyeli oligarkın şu an nerede olduğu bilinmiyor.

Rami Mahluf kimdir?

Rami Mahluf, 1990'lardan itibaren Hafız Esed rejiminin sağladığı imtiyazlarla güçlenmeye başladı ve 2000'li yıllarda ülke ekonomisinin yarıdan fazlasını kontrol eden en zengin iş adamı haline geldi.

Yasa dışı yollarla zenginleşme, yolsuzluk ve ekonomik adaletsizliğin sembolü olarak görülen Mahluf, ülkede 2011'de yönetimin reformu talebiyle başlayan halk hareketlerinde protestocuların hedefindeydi.

İç savaşta ekonominin kötüleşmesi ve devlet gelirlerinin azalması üzerine rejimin, Mahluf başta olmak üzere iş adamlarından vergi ve haraç benzeri talepleri arttı.

Rejim, iş adamlarından beklentilerini karşılayamayınca Ağustos 2019'da ülkenin en zengin 29 iş adamına karşı kara para aklama ve terörü finanse etme suçlarından soruşturma başlattı. Bu süreçte Mahluf ve diğer bazı oligarkların mallarına kısmen el konuldu.

Mahluf'un servetinin önemli bir bölümünün Lübnan ve Avrupa ülkelerinde olduğu tahmin ediliyor.

Beşşar Esed, Suriye, Medya, Savaş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Esed'in oligark kuzeni Mahluf, savaş tüccarlarının ekonomiye el koyduğunu ileri sürdü - Son Dakika


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