Esed rejimi, İran destekli grupların bulunduğu Seyyide Zeyneb bölgesini karantinaya aldı - Son Dakika

Beşşar Esed rejimi, Suriye'de İran destekli yabancı terörist gruplar ve ailelerinin yoğun bulunduğu başkent Şam'ın Seyyide Zeyneb bölgesinde yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) önüne geçebilmek için karantina uygulanmasına karar verdi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'daki habere göre, başkent Şam'daki Seyyide Zeyneb bölgesi karantinaya alındı.

Hz.Muhammed'in torunu, Hz. Ali'nin kızı Zeynep'in türbesine ev sahipliği yapan semt, Suriye iç savaşında İran ve Irak'tan gelen Şii grupların yerleştiği bölge haline geldi.

Karantinaya alınan Seyyide Zeyneb bölgesi, Şam kırsalındaki Mneyin bölgesinden sonra karantinaya alınan ikinci yer oldu.

Esed rejimine "Kovid-19'a yakalananların gerçek sayısını açıklaması" çağrısı

Rejim, virüs nedeniyle ülkede 2 kişinin öldüğünü, vaka sayısının da 16'ya yükseldiğini duyurmuştu.

Esed rejimi, salgının önüne geçebilmek için geçen hafta başlattığı 18.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulamasını genişletti.

Yeni uygulamayla hafta sonu sokağa çıkma yasağı 12.00-06.00 saatlerinde olacak.

Suriye'de gerçek vaka sayısının daha yüksek olmasından endişe edilirken, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), yaptığı açıklamada, Esed rejiminin Suriye'de yeni tip koronavirüse yakalananların gerçek sayısını açıklaması için çağrıda bulunmuştu.