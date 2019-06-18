Son Dakika Haberleri: Esed rejimi sınırda Lübnanlı 2 güvenlik görevlisini alıkoydu
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Esed rejimi sınırda Lübnanlı 2 güvenlik görevlisini alıkoydu

8 dakika önce

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, Lübnan'ın doğu sınırında yer alan Cebel eş-Şeyh dağında Lübnanlı 2 güvenlik görevlisini alıkoydu.

Esed rejimi sınırda Lübnanlı 2 güvenlik görevlisini alıkoydu, System.String[]
Suriye'deki Beşşar Esed rejimi, Lübnan'ın doğu sınırında yer alan Cebel eş-Şeyh dağında Lübnanlı 2 güvenlik görevlisini alıkoydu.
Lübnan'ın resmi haber ajansı NNA'nın haberinde, Cebel eş-Şeyh dağında bulunan Esed rejimine bağlı güçlerin, 2 gün önce, bölgedeki dağa tırmanma ve kayak yapmak için giden Lübnan Devlet Güvenlik Birimine ait iki güvenlik görevlisini alıkoyduğu belirtildi.
Söz konusu güvenlik görevlilerinin, sınırda Esed rejimine ait güçlerin bulunduğu yere ulaştıktan sonra alıkonularak Suriye tarafına götürüldüğü bilgisi verilen haberde, alıkonulan güvenlik görevlilerinin serbest bırakılması için Lübnan ordusu ile Esed rejimine bağlı güçler arasında görüşmelerin sürdüğü aktarıldı.
Haberde, alıkonulan güvenlik görevlilerinin bugün Lübnan'a teslim edilmesinin beklendiği kaydedildi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:37 Kaynak: AA
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