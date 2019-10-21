Esed rejiminin hapishanelerinde 14 binden fazla kişi işkenceden öldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 2011'den bu yana Esed rejiminin işkencesi altında 173'ü çocuk, 14 bin 131 kişinin hayatını kaybettiğinin tespit edilebildiğini bildirdi.

SNHR'nin yayımladığı rapora göre, Suriye'deki iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Esed rejiminin işkencesi altında 173'ü çocuk 14 bin 131 kişi hayatını kaybetti.

Raporda ayrıca Esed rejiminin hapishanelerinde tutuklu bulunan ve zorla kaybedilen insan sayısının 130 bine ulaştığı ve iç savaşın başladığı günden bu yana 1,2 milyon insanın alıkonulduğu belirtildi.

Rapora göre, yalnızca 2019'un ilk 8 ayında, 185 kişi hapishanelerde gördüğü işkence nedeniyle hayatını kaybetti.

Esed rejimi 72 farklı işkence yöntemi kullanıyor

SNHR raporuna göre, Esed rejimi fiziksel, psikolojik ve cinsel şiddet içeren 72 ayrı işkence türü uyguluyor. Esed rejimi tutuklulara fiziksel olarak 39, sağlık durumlarını ihmalde 6, cinsel istismarda 8, psikolojik işkence ve insan onuruna hakarette 8, askeri hapishane işkencelerinde de 9 farklı metot kullanıyor.

Ayrıca rejimin tutukluları zorla çalıştırma ve hücrede yalnız bırakma gibi insan haklarına aykırı uygulamaları da mevcut.

Rejimin fiziksel işkence yöntemleri

Rejimin fiziksel işkence uygulamaları arasında, mağdurun vücudunun farklı yerlerine kaynar su dökme, başını suya sokarak boğma hissi verme, elektrikli sopayla vücuduna elektrik verme, mağduru çıplak bir şekilde metal sandalyeye oturtarak sandalyeye elektrik verme, naylon poşeti yakarak vücuduna damlatma, bedeninde sigara söndürme, mağdurun parmaklarını, saçlarını ve kulaklarını çakmakla yakma, ısıtılmış metali bedeninin farklı bölgelerine değdirerek cildini yakma, kızgın yağı bedenine damlatma, yanıcı böcek ilaçlarını üzerine dökerek yakma gibi insanlık dışı yöntemler yer alıyor.

Rejimin işkence yöntemleri arasında el ve ayak tırnaklarının kerpeten benzeri cisimlerle sökme, saçlarını yolarak koparma, kulak ve cinsel organlar dahil uzuvlarının makas gibi kesici aletlerle koparılması, el, dil ve burun gibi bedenin hassas noktalarına çivi çakılması gibi işkenceler de tespit edildi.

-Tutukluların sağlık durumu ihmali

Tutukluların küçük odalarda yaklaşık 50 kişinin kaldığı rejim hapishanelerinde, güneş ışığı ve oksijen yoksunluğu nedeniyle hastalıkların arttığı ve aynı zamanda kolaylıkla yayıldığının vurgulandığı rapora göre, Esed rejimi hapishanelerinde sağlık durum ihmalini kasıtlı olarak uyguluyor. Bu uygulamalar arasında mağdurların ilaç ve ve tıbbi müdahaleden mahrum bırakılması, banyo yapma ve kişisel temizliklerini sağlamalarına engel olunması, elbiselerini değiştirmelerine izin verilmemesi, gıda, su ve uykudan mahrum bırakılmaları gibi işkenceler yer alıyor.

-Tutuklara cinsel istismar ve psikolojik işkence

Tutukluların cinsel taciz, tecavüze maruz kalmaları, soyunmaya zorlanmalarının yanı sıra hapishane görevlilerinin tutukladıkları insanları eşlerine tecavüz etmekle tehdit etmesi gibi işkenceler de bulunuyor.

Psikolojik işkencelerin çoğunlukla kullanıldığı Esed rejimi hapishanelerinde tutuklular, hayvan taklidi yapmaya, diğer tutuklulara yapılan işkenceleri izlemeye ve ölenlerin cesetleriyle aynı koğuşta kalmaya zorlanıyor.

- "Sezar"ın fotoğraflarından 29 kişinin kimlik tespiti yapıldı

SNHR'nin yeni raporunda, rejim ordusunda askeri polis olarak görev yapan "Sezar" kod adlı bir kişinin çektiği işkence fotoğrafları içerisinden 29 mağdurun daha kimlik tespiti yapıldı. Raporda mağdurların özgeçmişleri de yer aldı.

"Sezar" kod adlı askeri polisin çektiği fotoğraflar 2014'te ilk kez Anadolu Ajansı tarafından yayınlamış, söz konusu fotoğraflar Esed rejiminin sistematik işkence yaparak ve aç bırakarak öldürmek dahil, işlediği savaş suçlarının delili olarak büyük yankı uyandırmıştı.