Esenler'de 11. Hamsi ve Horon Festivali - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Esenler'de 11. Hamsi ve Horon Festivali

Esenler\'de 11. Hamsi ve Horon Festivali
08.02.2026 19:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenler'de düzenlenen festivalde 5 ton hamsi ikram edildi, katılımcılar kültürel değerleri paylaştı.

Esenler Belediyesi ile Esenler Rizeliler Derneği işbirliğiyle düzenlenen "11. Hamsi ve Horon Festivali"nde, vatandaşlara 5 ton hamsi ikram edildi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Esenler Dörtyol Meydanı'nda gerçekleştirilen festivale Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Esenler Kaymakamı Süleyman Özçakıcı, Belediye Başkanı Tevfik Göksu ile vatandaşlar katıldı.

Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği festivalde, Bakan Bak ile Belediye Başkanı Göksu katılımcılara ekmek arası hamsi ikram etti.

Bakan Bak, festivalde yaptığı konuşmada, Türkiye'nin birlik ve beraberlik içinde yoluna devam ettiğini belirtti.

Türk milletinin her zaman mazlumların yanında durduğunu ve ülkenin güçlü iradesiyle yatırımlarını sürdürdüğünü vurgulayan Bak, "6 Şubat depremlerinin ardından devlet, tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde yeniden inşa çalışmalarını sürdürdü. Yapılan konutlar ve yatırımlarla şehirler yeniden ayağa kalktı." ifadelerini kullandı.

Bak, Esenler'de gerçekleştirilen kentsel dönüşüm ve sosyal yatırımların önemine değinerek, ilçede spor tesisleri ve gençlik merkezlerinin artarak hizmet verdiğini, yapımı süren 6 bin kişilik spor salonunun kısa sürede tamamlanarak gençlerin hizmetine sunulacağını aktardı.

Ailelere ve gençlere seslenen Bak, "Dijital bağımlılık, uyuşturucu ve kumar gibi kötü alışkanlıklara karşı spor en güçlü koruyucu alanlardan biri. Çocuklarınızı spor tesislerine yönlendirin, onlarla daha fazla vakit geçirip eğitim durumlarını ve arkadaş çevrelerini yakından takip edin." değerlendirmesinde bulundu.

Bak, festivalin Karadeniz kültürünü yaşatırken aynı zamanda farklı şehirlerin kültürel değerlerini bir araya getirdiğini kaydetti.

Esenler Kaymakamı Özçakıcı da "Bugün Karadeniz'in, Rize'nin, aslında tüm memleketin güzelliklerini, bereketini herkesle paylaşmak için bir aradayız. En büyük zenginliğimiz bu birlik ve beraberliğimiz." ifadelerini kullandı.

Esenler Belediye Başkanı Göksu ise Türkiye'de ilk kez Hamsi ve Horon Festivali'ni Esenler'de başlattıklarını belirterek, "Bizden sonra birçok belediye bu festivali yapmaya başladı." diye konuştu.

Festival kapsamında, vatandaşlara ikram edilen 5 ton hamsinin yanı sıra Rize çayı ve helva da dağıtıldı.

Etkinlikte, "53 Hamsiyi En Kısa Sürede Yeme Yarışması"nda birinci olan Cabir Gülbay'a ücretsiz sürücü kursu eğitim hakkı verilirken, ikinci ve üçüncüye ise kemençe hediye edildi.

Kaynak: AA

Osman Aşkın Bak, Yerel Yönetim, Etkinlikler, Gastronomi, Esenler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenler'de 11. Hamsi ve Horon Festivali - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TÜVTÜRK’te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti TÜVTÜRK'te polis memurunun dövülerek öldürüldüğü olayın detayları netleşti
Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti Ev sahibi-kiracı kavgası cinayetle bitti
Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor Siyasette dengeleri değiştirecek iddia: 7 partili yeni ittifak geliyor
Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin Kocasının telefonunu eline alan kadın sitem etti: Asla evlenmeyin
Canlı yayında dehşet Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti Canlı yayında dehşet! Tutmaya çalıştığı kılıç tendonlarını kesti
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı
Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor Taşların arasından fışkırdı Uzun yıllardır böylesi yaşanmıyor! Taşların arasından fışkırdı

19:41
Özcan Deniz’in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
Özcan Deniz'in akılalmaz teklifini eşi Samar Dadgar ilk kez açıkladı
19:03
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
Canlı anlatım: Karşılaşmada heyecan çok yüksek
18:53
Galatasaray, Rize’de zorlanmadan kazandı
Galatasaray, Rize'de zorlanmadan kazandı
18:29
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP’den istifa etti
Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, CHP'den istifa etti
18:20
İsrail’in ABD’ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
İsrail'in ABD'ye verdiği İran mesajı ortaya çıktı: Gerekirse tek başımıza saldırırız
17:48
Hamas’tan Trump’ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
Hamas'tan Trump'ı küplere bindirecek rest: Silah bırakmayacağız
17:35
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
İsrailli emekli Tümgeneral Brik: 100. yıla varmadan yıkılırız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2026 20:06:02. #7.11#
SON DAKİKA: Esenler'de 11. Hamsi ve Horon Festivali - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.