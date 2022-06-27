ESENLER'de 4 katlı binanın çatısında çıkan yangın, alt kata sıçradı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenler, Nine Hatun Mahallesi 160 Sokak'ta saat 19.00 sıralarında 4 katlı binanın çatısında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çatı katını saran alevler kısa sürede alt daireye sıçradı. Çevre sakinlerinin ihbarıyla yangın yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiyenin kısa süren müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonucu çatı katı ile 4'üncü katta bulunan daire kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ve polis yangının çıkış nedeni hakkında çalışma başlattı.Mahalle sakini Cemal İlhan, "Yangın ilk olarak en üst kattan başladı. Sonra alt katta aynı şekilde yanmaya başladı. Yangın çıktığını çocuklardan duyduk, bakmaya gittik" dedi.