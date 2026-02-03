Esenler'de Alacak Meselesi Cinayetle Bitti - Son Dakika
Esenler'de Alacak Meselesi Cinayetle Bitti

03.02.2026 15:03
Esenler'de alacak verecek yüzünden çıkan tartışmada iki kişi öldü, biri intihar etti.

İstanbul'un Esenler ilçesinde alacak verecek meselesinden çıkan tartışma sırasında kurşunların hedefi olan şahısla, intihar eden iş ortağının komşu esnafı konuştu. Hayatını kaybeden Akın ve Yılmaz'la zaman zaman iş yapan esnaf, "Kavga etmişler aralarında husumet olmuş. Vurduktan sonra kendine de sıkmış. Burada çalışıyordum duyunca üzüldüm" dedi.

Esenler ilçesi Tuna Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın giriş katında bulunan bir iş yerinde saat 17.15 sıralarında yangın çıkmış, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemelerde iş yerinde silahla vurulan 2 kişinin cansız bedeni bulunmuştu. Polisin yaptığı incelemede aralarında alacak verecek meselesinden husumet bulunan İsmail Akın'ın, Şükrü Yılmaz'ı vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği öğrenilmişti. Akın ile Yılmaz'ın bir süre önce yanan iş yerini ortak olarak işlettikleri, aralarında bu konudan alacak verecek meselesi yüzünden husumet olduğu ortaya çıkmıştı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Akın ve Yılmaz'ın cenazeleri Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cenazeler otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailelerine teslim edildi. Şükrü Yılmaz'ın memleketi Kastamonu'nda İsmail Akın'ın ise Sivas'ta toprağa verileceği öğrenildi. Olay yerindeki esnaf konuştu.

"Kavga etmişler aralarında husumet olmuş"

Hayatını kaybeden Akın ve Yılmazla zaman zaman iş yapan Kürşat Gence, "Kavga etmişler aralarında husumet olmuş. Vurduktan sonra kendine de sıkmış. Burada çalışıyordum duyunca üzüldüm. Çalışanları göndermişler, aralarında diyalog gelişmiş. Alacak verecek hesabı olmuş. Kavga etmişler" dedi.

"Benim bildiğim dünya iyisi insanlardı"

Hayatını kaybeden kişilerin komşu esnafı Şakir Külte, "Benim komşumdu tanıyordum iyi insanlardı. Biz çok bir şey bilmiyoruz. Benim bildiğim dünya iyisi insanlardı. Onun dışında aralarında ne yaşandı bilemem. Zaman zaman beraber iş yaptıklarını biliyorum. Düzgün ve saygılı insanlardı. O konuları pek bilmiyorum. Benim müşterilerimdi arada gelirlerdi. Ticaretlerini bilmiyorum" dedi.

"Ben çok bilmiyorum ama senetle satış yapıyorlarmış"

Yaşanan olay sonrası silah seslerini duyduğunu söyleyen esnaf Samet Çakmak, "Bir iki kere patlama sesi geldi. Biz de ne olduğunu anlamadık, o tarafa koştuk. Kara kara dumanlar çıkıyordu. İtfaiyeler ve polis ekipleri geldi. Burası karıştı. Ben çok bilmiyorum ama senetle satış yapıyorlarmış. Çok şahısları tanımıyorum. Çok görmedim. Bir buçuk senedir burada çalışıyorum. Bilmiyorum ama herkesin ağzında bir laf var 'yok yangın çıkardı yok kendini vurdu'" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güvenlik, Esenler, Ekonomi, Suç, Son Dakika

24 saat son dakika haber yayını
