Esenler'de bir kişinin ölmesiyle ilgili yakalanan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Esenler'de, bir kişinin evde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, Esenler Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 6 Kasım'da intihar ihbarı nedeniyle Davutpaşa Mahallesi Melikşah Caddesi'ndeki bir apartman dairesine gitti. Polisin yaptığı incelemede bir kişi ölü bulundu.

Polis, o sırada evde bulunan T.D ve B.K'yı gözaltına aldı. Evde yapılan incelemelerde, bir miktar uyuşturucu ile hassas terazi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin çelişkili ifadeler vermesi üzerine çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, olay saatinde evden 2 erkek ve 1 kadının çıktığını belirledi.

Çalışmalar sonucunda kimlikleri tespit edilen E.T, İ.U. ve B.T. de yakalanarak, gözaltına alındı.

Toplam 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından "kasten öldürme" ve "uyuşturucu madde ticareti" gerekçesiyle adliyeye sevk edildi.