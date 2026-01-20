Esenler'de İETT Otobüsü Kontrolden Çıktı

Esenler'de kontrolden çıkan İETT otobüsünün otoparka girip çarptığı bir araç ve motosiklette hasar oluştu.

İkitelli Garajı ile Taksim arasında sefer yapan 89C hat numaralı İETT otobüsü, Esenler Uludağ Caddesi'nde seyir halindeyken sürücünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

İlk önce kaldırıma çıkan otobüs, daha sonra yol kenarındaki otopark ve oto yıkama olarak faaliyet gösteren bir işletmeye girdi.

Otobüsün çarptığı park halindeki bir otomobil, motosiklet, işletme ve elektrik trafosu ile direğinde hasar meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazanın görgü tanıklarından esnaf Ahmet Şen, olay esnasında dükkanında bulunduğunu, büyük bir gürültü duyup dışarı çıktığını söyledi.

Şen, "Otobüsün içinde aşağı yukarı 20-25 yolcu vardı. Biz yolcuları tahliye ettik, otobüs şoförünü indirdik. Aracın içinde herhangi bir yaralı yoktu, korkan, ağlayan bayanlar vardı. Aracın gaz pedalının takılı kaldığını düşünüyorum, çünkü araçta herhangi bir fren olayı olmadı." diye konuştu.