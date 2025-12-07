Esenler\'de Kamyonet Ağaça Çarptı

Esenler 'de ara sokaktan çıkan kamyonet kaldırımdaki ağaca çarptı. Ağacın yerinden sökülerek devrildiği anlar bir otomobilin araç içi kamerasına yansıdı.

Olay, 5 Aralık saat 15.25 sıralarında Esenler'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; ters yönden gelen kamyonetin şoförü karşı yönden gelen araçlara yol vermek için kaldırıma yanaştı. Bu sırada kamyonetin kasasının çarptığı ağaç yerinden sökülerek devrildi. Yaralanan kimsenin olmadığı kaza bir otomobilin içerisindeki araç içi kameraya yansıdı.