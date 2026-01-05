Esenler'de, önce bir panelvana ardından bariyerlere çarpan otomobilde bulunan 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
TEM Otoyolu'nda, Esenler'den Ankara istikametine seyreden, 34 JD 0801 plakalı otomobil önce 34 CJS 561 plakalı panelvana daha sonra yol kenarlarındaki bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.
Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu.
Son Dakika › Güncel › Esenler'de Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.