Esenler Erokspor, Adana Demirspor'u 5-0 Yendi
Esenler Erokspor, Adana Demirspor’u 5-0 Yendi

Esenler Erokspor, Adana Demirspor’u 5-0 Yendi
10.01.2026 18:40
Teknik direktör Osman Özköylü, galibiyetin önemine değindi ve takımın mücadele azmini vurguladı.

Esenler Erokspor'un Teknik Direktörü Osman Özköylü, Adana Demirspor maçının ardından, "Bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Böyle maçları oynamak bizim gibi takımlar için kolay değil" dedi.

Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig'in 20. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'u 5-0 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Esenler Erokspor'un Teknik Direktörü Osman Özköylü, "Bu maçı kazanmak bizim için çok önemliydi. Böyle maçları oynamak bizim gibi takımlar için kolay değil. Çünkü Adana Demirspor'un içinde bulunduğu durum, oyuncu yapısı, sahadaki oyun kalitesi gibi faktörler rehavete sürükleyebilir. Her şeye rağmen zaman zaman istediklerimiz olmasa da farklı bir skorla kazandık. İkinci yarıya iyi bir başlangıç yaptık. Maçın zorluk derecesi, rakibin kalitesi ne olursa olsun biz kendi oyunumuzu, mücadelemizi, kazanma arzumuzu her zaman sahaya yansıtmaya çalışan bir takımız" ifadelerini kullandı. - ADANA

