Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika
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Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti

13.05.2023 11:42

İstanbul Esenler'de gerçekleşen olayda yolun karşısına geçmeye çalışan genç kadın, kamyonun çapması sonucu hayatını kaybetti.

Esenler O-3 otoyolu Edirne istikametinde saat 00.00 sıralarında yolun karşısına geçmeye çalışan henüz kimliği belirlenemeyen bir genç kadın, kimliği öğrenilemeyen sürücünün kullandığı kamyonun çarpması sonucu hayatını kaybetti.

OLAY YERİNDE İNCELEMELERDE BULUNULDU

Kazayı yapan kamyon sürücüsünün ihbarı sonucu olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yolun bir kısmı polisler tarafından trafiğe kapatıldı. Olay Yeri İnceleme ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından cenaze kaldırılarak Yenibosna Adli Tıp Merkezi'ne götürülmek üzere yola çıkarıldı.

KAMYON ŞOFÖRÜ EMNİYETE GÖTÜRÜLDÜ

Yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından olay yeri belediye ekiplerince temizlendi ve yol polisin kontrolü altında trafiğe açılırken kamyon şoförü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA
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Esenler, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti - Son Dakika


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