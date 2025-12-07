Esenyurt\'ta Alkollü Maganda Rastgele Ateş Etti

Esenyurt'ta alkollü olduğu iddia edilen maganda, silahla rastgele çevreye ateş etti. Bir evin camına kurşun isabet ederken, polis ekipleri şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

Olay, dün akşam Esenyurt Yunus Emre Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre alkollü bir şahıs, havaya 3 el ateş etti. Silahlı magandanın tabancasından çıkan kurşunlardan biri, bir evin camına isabet etti. Büyük panik yaşayan aile, durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, alkollü şahsı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Merminin isabet ettiği cam ve polis ekiplerinin çalışma yaptığı an ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL