Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta Bir Apartmanda Çıkan Yangında Mahsur Kalan 14 Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Esenyurt'ta Bir Apartmanda Çıkan Yangında Mahsur Kalan 14 Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

39 dakika önce

Esenyurt'ta bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 14 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Esenyurt'ta bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 14 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:57 Kaynak: İHA

İtfaiye, Esenyurt, 3. Sayfa
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