Esenyurt'ta Bir Apartmanda Çıkan Yangında Mahsur Kalan 14 Kişi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
39 dakika önce
Esenyurt'ta bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 14 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Esenyurt
'ta bir apartmanda çıkan yangında mahsur kalan 14 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:57 Kaynak: İHA
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