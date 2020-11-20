Esenyurt'ta gençler arasında dedikodu kavgası; 2 yaralı - Son Dakika

Esenyurt'ta gençler arasında dedikodu kavgası; 2 yaralı
20.11.2020 16:23
ESENYURT'ta dedikodu yapılması nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada bir kişi araç ile çarpılarak, bir kişi de demir çubuk ile vurularak yaralandı.
ESENYURT'ta dedikodu yapılması nedeniyle çıktığı öne sürülen kavgada bir kişi araç ile çarpılarak, bir kişi de demir çubuk ile vurularak yaralandı.
Olay, bugün öğle saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'ndeki Ahmet Arif Caddesi'nde meydana geldi. İki grup arasında dedikodu yapıldığı iddiasıyla çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ayırmada zorlandığı kavgada Melihcan Acar başına demir çubuk ile vurulması sonucu yaralandı. Kavgada kaçmak isteyen Fatih Özçelik'e ise kimliği açıklanmayan bir kişinin kullandığı araçla kasıtlı çarptığı ifade edildi. Yaralanan Acar ile Özçelik hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, olay ile ilgili soruşturma başlatırken, kavgaya karışan kişileri tespit ederek gözaltına aldı.
- İstanbul
Son Dakika Kasımpaşa'da 7 futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı Oyuncu Engin Hepileri, sessiz sedasız Doğduğun Ev Kaderindir dizisinden ayrıldı Nijeryalı iş insanı Orji Kalu, Arsenal'i satın almak için harekete geçti Twitter, Alaattin Çakıcı'nın Kılıçdaroğlu'nu tehdit ettiği paylaşımı sildi ABD'de evsiz bir adam, tren bekleyen kadını rayların altına itti "Bakkala gidiyorum" diye evden çıkan oyuncu Broselianda Hernandez'in cansız bedeni bulundu Başak Demirtaş, cezaevinden arayan Selahattin Demirtaş ile kameralar önünde konuştu Bomba iddia: Selin Ciğerci, eşi Gökhan Çıra ile yakınlaşan Melisa Emirbayer'in evine bıçakla gidip şiddet uyguladı