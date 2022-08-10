ESENYURT'TA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI - Son Dakika
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ESENYURT'TA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI

10.08.2022 09:37
ESENYURT'TA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI

ESENYURT'ta, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

ESENYURT'ta, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Bir şüphelinin, peşinden gelen kişilere kurşun yağdırdığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 8 Ağustos Pazartesi günü gece saatlerinde Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Cadde üzerindeki bir kafenin önünde bekleyen bir grupla, otomobille olay yerine gelen kişiler arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede iki grubun kavgasına dönüştü. Kafenin önündeki kişiler, tartıştıkları kişileri kovalamaya başladı. Bunun üzerine iki saldırgan bellerinden çıkardıkları tabanca ile ateş açtı. Bir saldırgan, kendisini kovalayan kişiye kurşun yağdırdı. Silahlı saldırı sonucu Özgür Ç., Mustafa Ç., Ömer Ç. ve Armağan Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları müdahalenin ardından 4 yaralıyı hastaneye kaldırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları çalışmanın arından şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenilirken, yaşanan dehşet anları bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntü dökümü:

--------------(Güvenlik kamerası)-Tartışma anları -2 kişinin belinden çıkardığı tabanca ile ateş açması -Bir saldırganın, kendisini kovalayan saldırgana ateş açması Aktüel

-Olayın yaşandığı yer


- İstanbul
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: ESENYURT'TA İKİ GRUP ARASINDA SİLAHLI KAVGA: 4 YARALI - Son Dakika
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