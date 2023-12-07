 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Esenyurt'ta Kadın Sokak Ortasında Dövüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta Kadın Sokak Ortasında Dövüldü

Esenyurt'ta bir şahıs, tartıştığı kadını sokak ortasında tekme tokat dövdü. Şahıs, kadının çocuklarının ağlamalarına da aldırmazken yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Esenyurt\'ta Kadın Sokak Ortasında Dövüldü
07.12.2023 - 10:00,  Güncelleme: 10:01
Abone Ol

Esenyurt'ta bir şahıs tartıştığı kadını, sokak ortasında tekme tokat dövdü. Şahıs, kadının çocuklarının ağlamalarına da aldırmazken yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, dün gece saatlerinde Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimliği belirsiz şahıs, tartıştığı kadını sokak ortasında darp etmeye başladı. Kadının çocuklarının bağırarak ağlamalarına aldırış etmeyen adam, yerdeki kadına tekme ve tokat atarak dövdü. Olay sonrası şahıs, kadın ve çocuklarla birlikte bir taksiye binip uzaklaştı. Yaşanan darp anı ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Esenyurt, İnsan Hakları, Güvenlik, Şiddet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Esenyurt'ta Kadın Sokak Ortasında Dövüldü - Son Dakika


10:08
Motorine bir indirim daha! Litresi 35 lira seviyelerine gerileyecek Motorine bir indirim daha! Litresi 35 lira seviyelerine gerileyecek
09:45
Ender Saraç'a skandal suçlama! Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktordan ilk açıklama Ender Saraç'a skandal suçlama! Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktordan ilk açıklama
09:10
Mal varlığına el konulan fenomen Feyza Hakyemez sert çıkıştı: Yüzleşeceğiz Mal varlığına el konulan fenomen Feyza Hakyemez sert çıkıştı: Yüzleşeceğiz
08:38
Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi müjdeyi verdiler: Türklere vize kolaylığı duyurulacak Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi müjdeyi verdiler: Türklere vize kolaylığı duyurulacak
08:17
Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e çok net uyarı! Gazze'ye yardımları engellemek savaş suçudur Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e çok net uyarı! Gazze'ye yardımları engellemek savaş suçudur
08:15
Beline silah takan kabadayılık yapamayacak! 73 ilde yüzlerce kişi gözaltında Beline silah takan kabadayılık yapamayacak! 73 ilde yüzlerce kişi gözaltında
08:11
Gönül Dağı'ndan ayrılan usta oyuncu Ali Düşenkalkar, Ömer dizisine katıldı Gönül Dağı'ndan ayrılan usta oyuncu Ali Düşenkalkar, Ömer dizisine katıldı
07:49
Azerbaycan 5,6 ile sallandı Azerbaycan 5,6 ile sallandı

Son Dakika
10:08 Motorine bir indirim daha! Litresi 35 lira seviyelerine gerileyecek
09:45 Ender Saraç'a skandal suçlama! Oğlunu istismar ettiği iddia edilen ünlü doktordan ilk açıklama
09:10 Mal varlığına el konulan fenomen Feyza Hakyemez sert çıkıştı: Yüzleşeceğiz
08:38 Erdoğan'ın Atina ziyareti öncesi müjdeyi verdiler: Türklere vize kolaylığı duyurulacak
08:15 Beline silah takan kabadayılık yapamayacak! 73 ilde yüzlerce kişi gözaltında
08:17 Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden İsrail'e çok net uyarı! Gazze'ye yardımları engellemek savaş suçudur
08:11 Gönül Dağı'ndan ayrılan usta oyuncu Ali Düşenkalkar, Ömer dizisine katıldı
07:49 Azerbaycan 5,6 ile sallandı
07:45 İYİ Partili vekilden, partiden istifa eden Yanıkömeroğlu için olay paylaşım: İmamoğlu satın aldı
04:21 Aydın'da kavga: 17 tutuklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.12.2023 10:36:12. #1.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Kadın Sokak Ortasında Dövüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement