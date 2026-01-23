Esenyurt'ta Kaldırım Krizi

Esenyurt'ta kaldırımda araçlarıyla ilerleyen sürücülerin yayalarla tartışması cep telefonu kamerasınca kaydedildi.
Pınar Mahallesi'nde, bir caddede oluşan yoğun trafikten kaçmak isteyen bazı sürücüler kaldırımdan ilerledi.
Sürücülerle, kaldırımdaki yayalar arasında tartışma çıktı.
Yaşanan tartışma bir vatandaşın cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, araçların kaldırımda ilerlediği ve yayalarla sürücüler arasındaki tartışma yer aldı.
