Esenyurt'ta Korkutucu Yangın
Esenyurt'ta Korkutucu Yangın

03.02.2026 10:59
İstanbul Esenyurt'ta bir sitede çıkan yangında vatandaşlar camlardan sarkarak kurtulmaya çalıştı.

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir sitede çıkan yangında can pazarı yaşandı. Dumanların kapladığı dairelerin balkon ve camlarından sarkan vatandaşlar, izleyenlere korku dolu anlar yaşattı. Yaşananlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Esenyurt ilçesi Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir sitede yaşandı. Site içindeki bir blokta bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek tüm apartmanı dumanla kapladı. Ses ve duman nedeniyle uykularından uyanan vatandaşlar binayı tahliye ederken, bazı bina sakinleri ise evlerinde mahsur kaldı. Dairelere dolan duman nedeniyle korku dolu anlar yaşanırken, vatandaşlar zehirlenmemek için balkon ve camlardan sarkarak temiz hava almaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, 112 Acil Sağlık ve itfaiye sevk edildi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen vatandaşlara sağlık ekipleri müdahale etti. Onlarca bina sakininin can pazarını aratmayan o anları ise kameraya yansıdı. - İSTANBUL

