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Öfkeden deliye dönen kiracı, elinde satırla emlakçının dükkanını bastı - Son Dakika

Öfkeden deliye dönen kiracı, elinde satırla emlakçının dükkanını bastı

Son Güncelleme: 27.10.2023 08:04

İstanbul'da bir kiracı, anlaşmazlık yaşadığı emlakçıya satırla saldırdı. Kavgada her iki taraf da yaralanırken, o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Esenyurt'ta anlaşmazlık yaşadığı emlakçısıyla tartışan kiracı, emlakçıya sokak ortasında satırla saldırdı. Kavgada iki kişi de yaralanırken yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

EMLAKÇININ OFİSİNİ BASTI

Dün saat 18.00 sıralarında Esenyurt Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde iddiaya göre sokak üzerindeki sitede çalışan emlakçı, ev sahiplerinden birini arayarak kiracılarını evden çıkarmalarını ve yüksek miktara ücret verecek başka kişilere kiralamalarını istedi. Olayla ilgili sinirlenen kiracı, emlakçının ofisine gittikten sonra ikili arasında tartışma çıktı.

SATIRLA SALDIRDI

Bir süre sonra tartışma büyürken eline satır alan şahıs, emlakçıya saldırmaya başladı. Taraflar arasında kavga sürerken çevredeki site sakinleri ikiliye güçlükle müdahale etti. Kavgada iki taraf da yaralanırken yaşanan o dehşet anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Kaynak: İHA

Esenyurt, kiracı, Polis, 3. Sayfa, Emlak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Emlak Öfkeden deliye dönen kiracı, elinde satırla emlakçının dükkanını bastı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Öfkeden deliye dönen kiracı, elinde satırla emlakçının dükkanını bastı - Son Dakika
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