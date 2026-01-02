Esenyurt'ta Trafik Kazası: Araç Yan Yattı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Esenyurt'ta Trafik Kazası: Araç Yan Yattı

Esenyurt\'ta Trafik Kazası: Araç Yan Yattı
02.01.2026 15:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

D-100'de hafif ticari araç beton bariyere çarparak yan yattı, sürücü yara almadı. Trafik yoğunlaştı.

Esenyurt D-100 Karayolu Saadetdere mevkiinde beton bariyere çarpan hafif ticari araç yan yattı. Kazada sürücü yara almazken, trafik yoğunluğu oluştu. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt D-100 Karayolu Saadetdere mevkiinde saat 12.20 sıralarında 35 MCA 798 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Hafif ticari araç, beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan yatan araçta bulunan sürücü kazayı yara almadan atlattı. Devrilen beton bariyer ise yan yolda ilerleyen başka bir araca çarparaktı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Beylikdüzü istikametinde yoğun trafik oluştu. Araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, seyir halindeki aracın beton bariyere çarparak yan yattığı anlar yer aldı.

Kaynak: DHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Esenyurt, Trafik, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Esenyurt'ta Trafik Kazası: Araç Yan Yattı - Son Dakika

Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı Otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı! 14 kişi öldü, 16 kişi yaralandı
İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir’in görevden alınmasını talep etti İsrail Başsavcısı, Bakan Ben-Gvir'in görevden alınmasını talep etti
AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu AK Partili eski yönetici evinde ölü bulundu
İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak İşe alımlarda işverenler artık bu soruyu soramayacak
1 Ocak’ta bu mesajı aldıysanız dikkat Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak 1 Ocak'ta bu mesajı aldıysanız dikkat! Telefonunuz 120 gün içinde kapanacak
History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı History Channel, Türkiye yayınlarını sonlandırdı

07:28
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
SDG 3 şart sundu, Şam hemen harekat hazırlığına başladı! Türk askeriyle ilgili çarpıcı iddia
00:30
İsviçre’deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
İsviçre'deki bar yangınında facia hızla gelirken, anlamayıp eğlenmeye devam etmişler
23:32
Anlaşma sağlandı Oğuz Aydın’ın yeni takımı belli oluyor
Anlaşma sağlandı! Oğuz Aydın'ın yeni takımı belli oluyor
22:54
New York’ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
New York'ta ezan sesi duyan Türk doktordan duygusal paylaşım
22:36
İstanbul’da terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyonda 67 tutuklama
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 67 tutuklama
22:18
Almanya’daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
Almanya'daki banka soygununda çalınanların toplam değeri 100 milyon eurodan fazla
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2026 07:38:02. #7.11#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta Trafik Kazası: Araç Yan Yattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.