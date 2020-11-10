ESENYURT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA POLİSE ATEŞ AÇILDI; 2 GÖZALTI - Son Dakika

ESENYURT'TA UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA POLİSE ATEŞ AÇILDI; 2 GÖZALTI



Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu sırasında polise ateş açıldı. Polise ateş açan 2 şüpheli özel harekat timleri tarafından gözaltına alındı.

Olay, Süleymaniye Mahallesi 734'üncü Sokak'ta bulunan bir binada meydana geldi. İddiaya göre, binadaki bir daireye uyuşturucu operasyonu yapan polis ekiplerine daireden ateş açıldı. Açılan ateş sonucu bina içinde önlem alan polis ekipleri yardım istedi. Olay yerine çok sayıda özel harekat polisi sevk edildi. Sokak üzerinde önlem alan özel harekat timlerinin yaptığı operasyonda polise ateş açan 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Dairde yapılan aramada uyuşturucu madde ve hassas terazi ele geçirildi. Olayla ilgili çalışmanın devam ettiği öğrenildi.

- İstanbul