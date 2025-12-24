Esenyurt\'ta Villa Yangını

Esenyurt'ta bir villanın çatı katında çıkan yangın, bitişikteki evin çatısına sıçradı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Esenyurt Esenkent Mahallesi Onur Güvener Caddesi üzerinde bulunan iki katlı bir evin çatı katında çıktı. Edinilen bilgiye göre, villanın çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı saran alevler, bitişiğinde bulunan bir evin çatısına da sirayet etti. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Her iki evin çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak incelemenin ardından belli olacak. - İSTANBUL