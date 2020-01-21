ESENYURT'TA YAŞLI ÇİFTİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA KAMERADA - Son Dakika
Son Dakika Güncel ESENYURT'TA YAŞLI ÇİFTİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA KAMERADA - Son Dakika

ESENYURT'TA YAŞLI ÇİFTİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA KAMERADA

6 saat önce

ESENYURT'ta yaşlı çiftin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

ESENYURT'TA YAŞLI ÇİFTİN ÖLÜMDEN DÖNDÜĞÜ KAZA KAMERADA, System.String[]
ESENYURT'ta yaşlı çiftin yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Fatih Mahallesi Pazaryolu Caddesi 866. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre,  yolda yürüyen Maniyor Baysal (80) ve eşi Mehrali Baysal (70)'a arkadan gelen araç çarptı.  Yaşlı çift çarpmanın etkisiyle savrularak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları ambulansla Esenyurt Devlet Hastanesine kaldırdı. Tedavi altına alınan yaşlı çiftin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Sürücü Davut Günaraslan'ın ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Görüntü Dökümü:

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-Kaza anı

-Olay yerinden görüntü

-Yaralıların hastaneye kaldırılması


- İstanbul
Fatih Mahallesi, Pazaryolu, Esenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 02:52 Kaynak: DHA
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