Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta yol verme tartışmasında iki grup birbirine girdi
Son Dakika Güncel Haber

Esenyurt'ta yol verme tartışmasında iki grup birbirine girdi

1 saat önce

ESENYURT'ta, yol verme tartışması kavgaya dönüştü.

Esenyurt'ta yol verme tartışmasında iki grup birbirine girdi, System.String[]


Ersan SAN/İSTANBUL DHA - ESENYURT'ta, yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kalabalık iki grubun kavgasını polis güçlükçe ayırdı. Olay, Selahaddin Eyyübi Mahallesi 1519 Sokak üzerinde dün saat 22.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 29 AJ 566 plakalı otomobilin sürücüsü ile 34 JZ 0605 plakalı otomobilin sürücüsü arasından yol verme meselesinden tartışma çıktı. Sürücülerin birbirlerine küfür etmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Sürücülerin yakınları da dahil olunca kavga bir anda büyüdü. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine zırhlı araçla ekipler de geldi. Polis kavgayı güçlükle ayırdı. Olayın ardından 5 kişi gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 10:02 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenomen Aytuğ Ergen, Güven Bana programından kazandığı parayı ne yapacağını açıkladı Önce öldürüp, sonra yakmışlardı! Dehşetin tutuklu tek sanığı şarkıcı Tarkan'ın kuzeni tahliye edildi Fazıl Say, Erdoğan'a hakaretten ceza alan Zuhal Olcay'a destek oldu Trabzonspor, Erce Kardeşler transferini KAP'a bildirdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 11:30:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Esenyurt'ta yol verme tartışmasında iki grup birbirine girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]